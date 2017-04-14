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İstanbul'da halk oylamasında 33 bin polis görev yapacak

İstanbul'da, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması dolayısıyla 33 bin 582 emniyet personeli görev yapacak.

  • AA
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İstanbul'da, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması dolayısıyla 33 bin 582 emniyet personelinin görevli olacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, 16 Nisan Pazar günü yapılacak halk oylamasıyla ilgili kentte polis sorumluluk bölgesinde oy kullanma işleminin 39 ilçe, bin 669 sandık alanı ve 25 bin 864 sandıkta gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Halk oylamasının güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla oy pusulalarının, oy verme işleminin yapılacağı sandık alanlarına sağlıklı bir şekilde getirilmesi, hiçbir baskı ve yönlendirme altında kalmadan seçmenlerin oylarını hür iradeleriyle kullanabilmeleri, sayım ve döküm işlemine başlanması, kağıt ve paketlenerek torbaya konulması, sayıma ilişkin torbaların oy toplama merkezlerine nakli ve teslimi süreçlerinde 33 bin 582 personelimiz görev yapacaktır." ifadeleri kullandı.

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