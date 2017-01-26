Ýstanbul için kar alarmý verildi!

Ýstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yaðýþý etkili oluyor. Sabah saatlerinde sulu kar þeklinde baþlayan yaðýþ yerini kara býraktý. Meteoroloji Ýstanbul Bölge Müdürlüðü’nden alýnan bilgiye göre, kar yaðýþýyla hava sýcaklýðýnýn yaklaþýk 7 derece düþerek eksi deðerleri bulmasý bekleniyor. Ýstanbul genelinde bugün, yarýn ve cumartesi günleri de aralýklarla sürmesi beklenen yaðýþla, kar kalýnlýðý þehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde 15, sahil kesimlerinde ise 5-10 santimetre arasýnda bir seviyeye ulaþacak.

Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüðü (AKOM) 7 bin personel ve bin 347 aracýn da dahil olduðu tüm birimleri ile görev yapacak.

Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi (DHMÝ) Atatürk Havalimaný Baþmüdürlüðü, uçuþ trafiðinin etkilenmemesi amacýyla pistlerde ve apronlarda 24 saat süreyle 46 araç ve 270 personelle alarma geçti. DHMÝ daha önceki kar yaðýþýnda sýkýntý olan körük çevresi ve uçak altlarýný temizlemek için de 6 küçük araç aldý. Ayrýca karla mücadelede ve uçaklarýn buzlanmasýna karþý kullanýlmak üzere 500 ton De-icing sývý ve Anti-icing stoklandý. Sývýlar, kullanýlmak üzere apronlarda hazýr bekletiliyor.

KUZEY EGE’DE FIRTINA

Kuzey Ege’de fýrtýna deniz ulaþýmýný olumsuz etkiledi. Çanakkale Boðazý ile adalar arasýnda deniz ulaþýmýný saðlayan GESTAÞ AÞ bölgedeki poyraz fýrtýnasý nedeniyle dün sabah seferlerini iptal etti. Ýstanbul Deniz Otobüsleri (ÝDO) de bazý seferlerini yapamadý. Sibirya soðuklarýnýn etkili olduðu Erzurum, Aðrý ve Erzincan'da ise pazar gününe kadar kar yaðýþýnýn devam edeceði belirtilerek, tipi, buzlanma ve don olaylarýna karþý dikkatli olunmasý istendi. Erzurum’da kar yaðýþý nedeniyle dün uçak seferlerinde aksamalar yaþandý. Iðdýr’da etkili olan yoðun sis sebebiyle de tüm uçak seferleri iptal edildi.