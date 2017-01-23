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İstanbul için kritik kar yağışı uyarısı: Pazar gününe kadar sürecek

Türkiye yarından itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. İstanbul'da yarın yağmur, Çarşamba karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışlar Perşembe günü kara dönüşecek. Kar yağışının Pazar gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

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Yurt genelinde soğuk hava kendisini tekrar iyiden iyiye hissettirecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının salı günü yurdun batı kesimlerinden başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor.
 
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Çarşamba'dan itibaren Trakya, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde de kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Kar yağışı cuma gününden itibaren Trakya'yı terk ederken İstanbul'da pazar gününe kadar sürmesi tahmin ediliyor .

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