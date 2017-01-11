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İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul'da bu gece beklenen yağmurun, yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA (AA)
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İstanbul'da bu gece beklenen yağmurun, yarın sabah karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde ise kara dönüşeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'da bu gece yağmur beklendiği belirtildi. Yağmurun, yarın sabah saatlerinde karla karışık yağmura, kentin yüksek kesimlerinde kara dönüşeceği, ardından tekrar yağmura dönerek yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği ifade edildi.

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin güneyindeki Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik'te mevcut yüksek miktardaki kar örtüsü üzerine yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğinden, özellikle çatılarda kar yükünün artabileceğine, kar erimeleri olabileceğine işaret edilen açıklamada, vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.

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