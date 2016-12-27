İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı

AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul bugün parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu. Yeni yıl öncesinde kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL'A 30 CM KAR YAĞACAK

İstanbul'da çarşamba karla karışık yağmur, perşembe ile 1 ocak pazar günleri arasında ise fırtına eşliğinde (30-80 km/s) kuvvetli kar yağışlarının (3 ila 30 cm aralığında) yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışı ve fırtınanın İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bugün Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Bingöl çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz kıyıları, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıklar Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 1 ila 3 derece azalacak.

Çarşamba günü yeni yağışlı sistem yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. Yağışlar Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısındaki illerde kuvvetli yağmur şeklinde, yüksek kesimlerde ise yoğun kar şeklinde gerçekleşecek.

İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde ise yağmur bekleniyor.

Perşembe günü yurt genelinde etkili olan yağışlar kara dönüşecek. Yurdun tamamında yağışlar görülecek. Yağışların iç kesimlerde ve yükseklerde kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul'da da kar yağışı bekleniyor. Özellikle Anadolu Yakası'nda örtü bıracak bir yağış bekleniyor.

Akdeniz'in doğu kesimlerinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısında ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısında, Malatya, Elazığ, Niğde, Kayseri, Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı etkili olacak.