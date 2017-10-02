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İstanbul Kağıthane'de terör operasyonu düzenlendi

Kağıthane'de gerçekleştirilen operasyonda, hakkında yakalanma kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Kağıthane'de gerçekleştirilen terör operasyonunda, hakkında yakalanma kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalanma kararı bulunan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmaların ardından ekipler, Nurtepe Mahallesi Cansu Sokağı'nda önceden belirledikleri şüpheliye ait adrese operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüpheli erkek şahsı gözaltına aldı. Bir süre adreste arama yapan ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonun içeriğine ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

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