İstanbul Küçükçekmece'de dehşet: 2 ölü
İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde eski eşi olduğu ileri sürülen bir kadını öldüren şahıs intihar ederek yaşamına son verdi.
- DHA
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bir kadını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar edip yaşamına son verdi. Öldürülen kadının intihar eden saldırganın eski eşi olduğu ileri sürüldü.
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