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İstanbul merkezli ByLock operasyonu: 33 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 33'ü yakalandı.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının tespit edilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.
 
Savcılıkça elde edilen yeni verilere göre bu programı kullandığı tespit edilen çeşitli meslek gruplarından 38 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan gözaltı kararı verildi.
 
Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 15 ilde 112 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
 
Operasyonda "ByLock" kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 33 şüpheli yakalandı.
 
Haklarında gözaltı kararı bulunan şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen rütbeli polis, öğretmen, diş hekimi ve vergi müfettişi bulunuyor.
 
Aramalarda şüphelilerin bilgisayar ve cep telefonlarına el konulurken, polisin çalışması devam ediyor.

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