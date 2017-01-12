İstanbul Müftülüğü'nde görev değişimi

Bir süredir Diyanet İşler Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Hasan Kamil Yılmaz, tasavvuf tarihi alanındaki kaynak çalışmaların müellifi olarak birçok esere imza atmıştı.

Prof. Dr. Rahmi Yaran, İstanbul Müftülüğü görevini Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in katılımıyla yapılan törenle Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’a devretti. Törende Prof. Dr. Rahmi Yaran İstanbul Müftülüğü görevini Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’a devrederken Yılmaz’a cübbesini Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez giydirdi.

Tasavvuf tarihi alanında bir çok esere imza atan Prof. Yılmaz, Türkiye’deki vakıflar üzerine çalışmalarıyla dikkat çekiyor. 15 Temmuz’dan sonra cemaat ve tarikat temsilcileriyle FETÖ’nün din istismarına karşı toplantılar yapan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu çalışmasını Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Yılmaz koordine etmişti. Beşiktaş’ta bulunan Ertuğrul Tekke Camii’nde yapılan toplantılarda dini cemaat ve tarikatlarla özellikle FETÖ konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştu. Prof. Yılmaz’ın İstanbul Müftüsü olarak bu konuda çalışmalara ağırlık vermesi bekleniyor.