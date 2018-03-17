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İstanbul müftüsü ilk resmi nikahını kıydı

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, ilk resmi nikahını kıydı. Hasan Kamil Yılmaz'ın torunu Yüsra Eryılmaz ve yenisafak.com editörü Furkan Özata'nın nikah töreninin şahitliğini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak ve Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat yaptı.

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İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, ilk resmi nikahını kıydı. Hasan Kamil Yılmaz'ın torunu Yüsra Eryılmaz ve rahmetli iş adamı Metin Özata'nın oğlu ve yenisafak.com Editörü Furkan Özata'ya ait nikah töreni Grand Cevahir Otel'de gerçekleştirildi.

Furkan ile Yüsra çiftinin nikah şahitliğini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak ve Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat yaptı.İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, ilk resmi nikahını kıydı. Hasan Kamil Yılmaz'ın torunu Yüsra Eryılmaz ve rahmetli iş adamı Metin Özata'nın oğlu Furkan Özata'ya ait nikah töreni Grand Cevahir Otel'de gerçekleştirildi.

Furkan ile Yüsra çiftinin nikah şahitliğini Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak, Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat, Ramazan Uslu ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptı.

(Yeni Şafak)

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