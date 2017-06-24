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İstanbul Sancaktepe’de çocukluk arkadaşları düelloda birbirini öldürdü

İstanbul Sancaktepe’de 2 ortak, iflas ettikten sonra anlaşmazlığa düştü. Birbirlerini suçlayan ve aralarındaki tartışma büyüyen çocukluk arkadaşı ortaklar, caddede karşı karşıya geldiklerinde aynı anda silaha sarıldı. Karşılıklı ateş eden 2 ortak, birbirini aynı yerden vurdu. 2’si de can verdi.

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İstanbul Sancaktepe’de işlettikleri kafeteryaları iflas eden 2 ortak, 30 yaşındaki Mustafa Elönü ile taksicilik yapan 29 yaşındaki Şahin Akşit, anlaşmazlığa düştü. Sık sık tartışan 2 ortak iflas konusunda sürekli birbirlerini suçlayınca aralarındaki husumet büyüdü. Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre akıllara durgunluk veren olay, Kemal Türkler Mahallesi Sümer Caddesi üzerinde önceki gün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Dün de aynı nedenle tartışan ortaklar, göz açıp kapayıncaya kadar aynı anda silahlarını çekip birbirlerine ateş etti. 2’si de sol karın bölgesinden vurulan Akşit ve Elönü, yan yana yere düştü. Vatandaşlarca hastaneye kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Mustafa Elönü’nün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi
 
Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, birbirlerini öldüren 2 ortağın çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi. Elönü’nün evli ve 2 çocuk babası olduğu, iflas ettikten sonra iş yapmadığı kaydedildi. Bekâr olan Akşit’in ise bir süredir taksicilik yaptığı belirtildi.

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