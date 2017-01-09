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İstanbul Valiliği kente TIR girişini yasakladı

İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'ların trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre yoğun kar yağışının şiddetini artırarak akşam geç saatlere kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, "Kış lastiği kullanmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları önemle duyurulur. Valilik kararıyla TIR'ların trafiğe çıkmaları yasaklandı." ifadelerine yer verildi.

 

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