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İstanbul Valiliği'nden 'kimlik' açıklaması

İstanbul Valiliği, 2017'de Yükseköğretime Geçiş Sınavına girecek öğrenciler için mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgelerinin, yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olduğunu duyurdu.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bu yıl YGS'ye girecek öğrencilerin, mevcut kimlik kartları ile geçici kimlik belgelerinin geçerli olmayacağı iddiası üzerine son günlerde yoğun şekilde İlçe Nüfus Müdürlüklerine yeni kimlik kartı başvurusunda bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda nüfus cüzdanının kaybolmuş, tahrifata uğramış ve kullanılamaz duruma gelmiş olması halleri dışında, mevcut soğuk damgalı nüfus cüzdanları ve geçici kimlik belgeleri, yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerlidir. Ayrıca İçişleri Bakanlığının 09.01.2017 tarih ve 4750 sayılı yazıları ile uygulamanın bu doğrultuda yapılması, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmiştir."

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