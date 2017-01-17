İstanbul ve Ankara'da dev operasyon

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Güvenlik güçleri, Reina saldırganının ve yanındaki teröristlerin yakalanmasının ardından, İstanbul ve Ankara'da DEAŞ'e karşı çok büyük bir operasyonun eş zamanlı olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda çok sayıda DEAŞ üyesinin gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu operasyonun, DEAŞ'e karşı yapılan en büyük operasyonlardan biri olduğu ifade ediliyor.