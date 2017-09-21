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İstanbul'a akşam saatlerinde yağış geliyor

İstanbul'a akşam saatlerinde yağış geliyor. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hem de AKOM'dan uyarı yapıldı. İstanbul'da dolu yağışı da görülebilir.

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Bugün öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerine gerileyeceği, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul genelinde kısa sürekli gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının il genelinde 5 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.
 
İstanbul'a yağış uyarısı hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hem de AKOM'dan yapıldı.
 
"İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI OLABİLİR"
Habertürk'te yer alan habere göre, Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Marmara Bölgesi 15 derece birden serinleyecek. Yağış Edirne'den geliyor. Çorlu'yu sel teğet geçmiş gözüküyor. Doluya karşı güvenlik önlemi alalım mı diye soruyor insanlar. İstanbul'da bu gece 21.00'dan sonra gece saat 03.00-04.00'a kadar dolu yağışı olabilir." açıklamasında bulundu.
 
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un kuzeybatı, Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçelerinin, gece saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey kesimleri ile Bursa, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun batısı, İç Ege ve Göller yöresinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek.

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