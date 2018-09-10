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İstanbul'da okulun ilk gününde asayiş ve trafik polisleri, okul önlerinde uygulama yaptı

Uygulamalarda vatandaşlara GBT taraması yapılırken, durdurulan araçlar didik didik arandı.

  • İHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, açılmasıyla birlikte  okul önlerinde oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı  önlem aldı. Sabahın erken saatlerinde Kadıköy'de bulunan okul önlerinde uygulama yapan asayiş ve trafik ekipleri, vatandaşlara GBT taraması yaptı, araçlarda arama yaptı.  Sabahın erken saatlerinde başlayan uygulamada çok sayıda polis ekibi görev aldı.
 

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