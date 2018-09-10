İstanbul'da okulun ilk gününde asayiş ve trafik polisleri, okul önlerinde uygulama yaptı
Uygulamalarda vatandaşlara GBT taraması yapılırken, durdurulan araçlar didik didik arandı.
- İHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, açılmasıyla birlikte okul önlerinde oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldı. Sabahın erken saatlerinde Kadıköy'de bulunan okul önlerinde uygulama yapan asayiş ve trafik ekipleri, vatandaşlara GBT taraması yaptı, araçlarda arama yaptı. Sabahın erken saatlerinde başlayan uygulamada çok sayıda polis ekibi görev aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.