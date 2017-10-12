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İstanbul’da 11 adrese şafak operasyonu düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa’da daha önceden belirlenen 11 farklı adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Koçbaşı ve levyelerin kullanıldığı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa’da 11 farklı adrese şafak operasyonu düzenlendi. Operasyona özel hareket polisleri çevik kuvvet ve çok sayıda polis destek verdi. Özel harekat polisleriyle Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle 551 sokak üzerinde bulunan bir binaya giren ekipler burada arama yaptı. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda özel harekat polisleri koçbaşı, balyoz ve levye’de kullandı. Aramalar sırasında polisin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.
 
Yapılan operasyonlarda göz altıların olduğu öğrenilirken, belirlenen adreslerde aramaların devam ettiği bildirildi.

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