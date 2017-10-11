İstanbul'da 11 PKK'lı terörist tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce yakalanan terör örgütü PKK/KCK mensubu D.T. adlı hücre üyesinin itirafları doğrultusunda operasyon gerçekleştirmiş, yapılan baskınlarda 13 şüpheli daha ele geçirilmişti. Polisteki sorguları bugün tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gönderildi.

Şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, terör şüphelisi 11 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Akşam saatlerinde hakimlik sorgusu tamamlanan 11 şüpheli, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.