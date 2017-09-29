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İstanbul’da 20 ayrı noktaya polis baskını!

İstanbul polisinin 20 adrese eş zamanlı düzenlediği baskınlarda 32 kaçakçı yakalanırken, çok sayıda kaçak sigara, tütün mamulleri ve elektronik eşya ile cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu Beyoğlu ve Fatih'te 20 ayrı işyerine eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Yurda yasa dışı yollarla sokulan ve Türkiye'de satışı yasak olan ürünlere yönelik Kumkapı ve Beyoğlu Çiçek Pasajı'ndaki mekanların da aralarında olduğu 20 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda 32 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çoğu mekan sahibi 32 kişi ile birlikte 6 bin 500 adet cinsel performansı artırıcı hap, binlerce paket kaçak sigara, kaçak alkollü içecek ve sigara filtreleri ele geçirildi.

İŞ YERİNDE GİZLİ BÖLMELER

Bazı iş yerlerinde ahşap bölmelerde kaçak tütün mamullerine rastlanırken, bir iş yerinde gizli merdivenle inilen saklı odada kaçak ürünler ortaya çıkarıldı.

Ele geçen ürünlerin piyasa değerinin 10 milyon lirayı bulduğu belirtilirken, kaçak ürün satışı yapılan iş yeri sahipleri hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten" yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

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