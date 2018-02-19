Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da 42 yaşındaki Ercan Demiral'ın cesedi Sakarya Nehri'nde bulundu

İstanbul'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 42 yaşındaki Ercan Demiral'ın cesedi Sakarya Nehri'nde bulundu. Tabanca ile ateş edilerek öldürülen Ercan Demiral'ın vücudunun zincirle sarıldığı görüldü.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bugün saat 12.00 sıralarında, Akyazı ilçesi Türk Çaybaşı Mahallesi'nde Sakarya Nehri kenarında balık tutan amatör balıkçılar nehir içerisinde ceset görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri nehirde vücuduna zincir bağlı üzerinde kıyafetleri olan erkek cesedini kıyıya çıkardı. Cesedin yapılan ön otopsisinde tabanca ile vücuduna 3 el ateş edildiği belirlendi. Cesedin İstanbul'da 2 ay kadar önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunan Ercan Demiral'a ait olduğu tespit edildi. Suç örgütü kurmak suçundan sabıkası bulunduğu belirlenen Ercan Demiral'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Picasso tablosunun altında gizli bir resim daha bulundu

Picasso tablosunun altında gizli bir resim daha bulundu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA