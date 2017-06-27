ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da 70 adrese dev uyuşturucu operasyonu

Emniyet Ekipleri İstanbul Sarıyer'de 70 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona özel harekat da destek verirken şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ile Sarıyer İlçe Müdürlüğü'nün ortak başlattığı operasyonda, 70 adrese eş zamanlı baskın düzenleniyor. Ekipler şüpheli gördükleri kişilerin üst aramasını yapıyorlar. Narkotik köpeği Panzer de operasyona katılıyor.

Yaklaşık 6 kişi gözaltına alındı ancak Sarıyer Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, 3 farklı suçtan aranan bir firari de operasyon çerçevesinde yakalandı. Operasyona özel harekat da destek veriyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA