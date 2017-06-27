İstanbul'da 70 adrese dev uyuşturucu operasyonu
Emniyet Ekipleri İstanbul Sarıyer'de 70 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona özel harekat da destek verirken şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Narkotik Şube Müdürlüğü ile Sarıyer İlçe Müdürlüğü'nün ortak başlattığı operasyonda, 70 adrese eş zamanlı baskın düzenleniyor. Ekipler şüpheli gördükleri kişilerin üst aramasını yapıyorlar. Narkotik köpeği Panzer de operasyona katılıyor.
Yaklaşık 6 kişi gözaltına alındı ancak Sarıyer Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, 3 farklı suçtan aranan bir firari de operasyon çerçevesinde yakalandı. Operasyona özel harekat da destek veriyor.
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