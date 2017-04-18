Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da AVM'de yangın alarmı

Bağcılar'da bir alışveriş merkezinin zemin katında çıkan yangın söndürüldü.

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Basın Ekspres Yolu üzerindeki alışveriş merkezinin zemin katında ev eşyası satan bir iş yerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlere üst katlara sıçramadan müdahale etti.

Soğutma çalışmasının ardından iş yerinde yapılan incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Yangında, can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Basın mensuplarına açıklama yapan alışveriş merkezinin müdürü Hasan Necip Akol, küçük çaplı yangının kısa sürede söndürüldüğünü, binadaki dumanın tahliyesinin ardından faaliyetlerine başlayacaklarını söyledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Evet' çıkınca bahse girdiği dairenin sahibi oldu

'Evet' çıkınca bahse girdiği dairenin sahibi oldu

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Paket lastikler ile hayatınızı kolaylaştıracak fikirler

Paket lastikler ile hayatınızı kolaylaştıracak fikirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA