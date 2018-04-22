İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
İstanbullular'ın Eminönü'nde balık-ekmek yemeye akın etmesi izdihama yol açtı. Kalabalıkların özellikle alt geçitten karşıya geçmesindeki artış izdihama yol açtı. Birçok kişi ezilme tehlikesi geçirdi
Galata Köprüsü’nün sol tarafında denizin içindeki nostaljik teknelerde hizmete veren balık-ekmekçilere bugün akın akın müşteri geldi.
Kentin ve Türkiye’nin dört bir yanından gelenlere yabancı turistler de eklenince son dönemin en yoğun müşteri kalabalığı yaşandı.
Kalabalıkların özellikle alt geçitten karşıya geçmesindeki artış izdihama yol açtı.
Birçok kişi ezilme tehlikesi geçirdi. İnsan selini andıran bu manzaralar meydana geldi.
Kaynak: Habertürk
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