Ýstanbul'da bazý yollar trafiðe kapatýlacak

Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü'nden konu ile ilgili yapýlan yazýlý açýklama þöyle:

"22.12.2016 günü saat 19.00’da Beþiktaþ Vodafone Arena Stadýnda oynanacak olan 'Yýldýzlar Karmasý Dayanýþma Maçý' ile ilgili alýnacak emniyet ve trafik tedbirleri kapsamýnda, saat 13.00’den tedbirler sona erene kadar trafiðe kapatýlacak yollar ve alternatif güzergahlar aþaðýda belirtilmiþtir.

Trafiðe kapatýlacak yollar ve alternatif güzergahlar,

Akaretler Kavþaðý kapatýlacak, alternatif olarak Barbaros Bulvarýndan gelen trafik akýmý Süleyman Seba Caddesine yönlendirilecektir.

Süleyman Seba Caddesi giriþi ile Bayýldým Caddesi giriþi kesiþimi kapatýlacak, alternatif olarak trafik akýmý Akým Niþantaþý istikametine yönlendirilecektir.

Adil Baba Kavþaðý kapatýlacak, alternatif olarak trafik akýmý Mim Kemal Öke ve Abdi Ýpekçi Caddesine yönlendirilecektir.

Mete Kavþaðý kapatýlacak ve trafik akýmý Prof. Dr. Bedri Karafakioðlu Caddesine gönderilmeyecektir, alternatif olarak trafik akýmý Mete Caddesinden Taksim istikametine yönlendirilecektir.

Divan Kavþaðý kapatýlacak ve trafik akýmý Mete Caddesine gönderilmeyecektir, alternatif olarak trafik akýmý Tarlabaþý Unkapaný istikametine yönlendirilecektir.

Gümüþsuyu Caddesi MKE önünden kapatýlacak ve trafik akýmý Toprakyol ýþýklara gönderilmeyecektir, alternatif olarak trafik akýmý Taksim istikametine yönlendirilecektir.

Fýndýklý ýþýklar kapatýlacak ve trafik akýmý Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecektir. Alternatif olarak trafik akýmý Karaköy istikametine yönlendirilecektir.

Karaköy Meydanýndan Dolmabahçe istikametine kapatýlacak, alternatif olarak trafik akýmý Perþembe Pazarý ve Galata Köprüsü istikametine yönlendirilecektir.

Bomonti Tüneli giriþi kapatýlacak, alternatif olarak trafik akýmý Þiþli istikametine yönlendirilecektir.

Viþne Tekke Sokaðý kapatýlacak ve otosel iniþlere trafik akýmý verilmeyecek, alternatif olarak Maçka istikametine yönlendirilecektir."