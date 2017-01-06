İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Valilik uyardı

İstanbul Valiliğinden, soğuk hava ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporunda, İstanbul'da 06.01.2017 Cuma günü beklenen kar yağışının akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek 07.01.2017 Cumartesi günü öğle saatlerine kadar aralıklarla yoğun kar yağışı şeklinde devam edeceği belirtilmektedir. Cumartesi günü öğleden sonra azalması beklenen kar yağışının sonraki günlerde yerini soğuk hava nedeniyle don ve buzlanmaya bırakacağı öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Kar yağışı, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşünün günlük yaşamı olumsuz yönde etkilememesi için vatandaşlarımızın;

- Zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçları ile yola çıkan vatandaşlarımızın mutlaka kar lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı vb. kullanmaları/bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları;

- Trafik kuralları, işaret ve işaretçilerine uymaları;

- Acil yardım, kurtarma, yol bakım ve müdahale araçlarının, görev mahalline en seri şekilde ulaşmaları için, sürücülerimizin emniyet şeritlerini kullanmamaları ve bu hususta hassasiyet göstermeleri ayrıca trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergâhları kullanmaları; arıza hallerinde sürücülerin araçlarını terk etmemeleri ve acil çağrı için 155 Polis İmdat, 156 Alo Jandarma, 159 Karayolları telefon numaralarını aramaları;

- Görevli ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve destekleyici anlayışla davranılması;

- Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü bu günlerde;

Yaşlı, çocuk, hamile kadınlar ile kalp ve akciğer hastalığı olanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları,

Hava şartlarına uygun giysilerin giyilmesi,

Kapalı alanlarda mangal gibi zehirlenmeye yol açabilecek malzemelerin kullanılmaması, baca temizliğinin yapılması ve sobaların dikkatli yakılması, can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca vatandaşların ihtiyaç halinde, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (İstanbul AFAD) 0212 455 70 00 ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) 0212 444 25 66 numaralı telefonlarını aramaları istenildi.

GECE BOYUNCA KAR YAĞACAK

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü yetkilisi, beklenen kar nedeniyle paniğe gerek olmadığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

“Güneyli kuvvetli rüzgar ve lodosla beraber bugün öğle saatlerine kadar yağmur devam edecek. Bugün öğleden sonra hava soğumaya başlıyor. Rüzgar, kuzeye dönüyor. Hava da yavaş yavaş karla karışık yağmura geçiyor. Hava bugün saat 20.00 gibi kara çevirecek. Gece boyunca ve cumartesi öğlene kadar da yoğun şekilde kar yağışı bekliyoruz. Cumartesi, pazar ve pazartesi de kar yağışı aralıklarla devam edecek.”

WHATSAPP İHBAR HATTI

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kış koşullarında olumsuzluklara karşı vatandaşların işbirliğiyle sorunları çözmek için WhatsApp ihbar hattı kurdu. Vatandaşlar Alo 153 Beyaz Masa numarasının yanı sıra artık (0 552 153 00 34) WhatsApp ihbar hattı üzerinden de müracaatta bulunabilecek.