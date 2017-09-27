İstanbul'da beklenen sağanak başladı: Sarıyer, Şişli ve boğaz çevresinde yağış etkili oluyor

İstanbul'da etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Son dakika haberi! İstanbul sağanak yağışın etkisine girdi. Yağış özellikle Sarıyer ve Şişli ilçeleri ile Boğaz çevresinde etkili oluyor.

İstanbul'da iş çıkış saatine denk gelen yağış, trafiği felç etmiş durumda. İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu yüzde 60'ı aşmış durumda.İstanbul'un Sarıyer, Şişli ve boğaz çevresinde sağanak yağış etkili oluyor.

Açıklamada şöyle denildi:

“İstanbul’da aralıklarla devam eden hafif sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar kentin kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli, güney ilçelerinde ise kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.”

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul ile öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 Km/sa), güneydoğu kesimlerde güney yönlerden (30-50km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 25

İstanbul: Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Parçalı az bulutlu 26

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu 28

Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31