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İstanbul'da bir liseye gelen şahıs okul çalışanını rehin aldı

Pendik'teki Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen silahlı bir kişi okuldaki kadın çalışanı rehin aldı.

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İstanbul Pnedik'teki Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne  gelen silahlı bir kiş çalışan kadın görevli rehin aldı. Operasyon için Özel Harekat polisi olay yerine intikal etti. 

Şahsı ikna etmek için müzakereci ve özel hareket polisleri de okula geldi. Sağlık ekibi hazır bekletiliyor.

Pendik'teki bir okulun kadın çalışanını rehin alan şahsın, rehinenin nişanlısı olduğu öğrenildi 

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