İstanbul'da bugün 'Eylül ayı sıcaklık rekoru' kırıldı

İstanbul'da bugün sıcaklık değerleri rekora yaklaştı. Kentte bu ayın en sıcak günü yaşanıyor. Hava sıcaklığı Samandıra'da 39,3, Florya'da 39,2 , Üsküdar'da 38,8 ve Kadıköy/Göztepe'de 38,6 derece ölçüldü. Sıcaktan bunalandan havuzlara ve sahil kenarlarına akın etti.

Ancak sıcaklık yarın itibaren düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti. Ancak 21 Eylül 2017 Perşembe günü Marmara ve Kıyı Ege’de; 22 Eylül 2017 Cuma günü ve hafta sonunda yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir olmak üzere azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

Düşüsün 6 - 10 derece olacağı belirtilirken, "Aynı zamanda 21 Eylül 2017 Perşembe günü Trakya’da sıcaklık azalmasıyla birlikte başlayacak sağanak yağışların; 22 Eylül 2017 Cuma günü yurdumuzun kuzeybatısında (Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı), hafta sonunda ise ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde (Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu) etkili olacağı tahmin ediliyor" ifadeleri yer aldı.

Sıcak hava İstanbulluları bunalttı

ETKİLİ olan sıcak hava İstanbulluları bunalttı. Bazı kişiler serinlemek için gölgelik alanları tercih ederken, bazıları ise güneşten şemsiye açarak korunmaya çalıştı.

İstanbul'da bugün Eylül ayının sıcaklık rekoru kırıldı. İstanbul'da bazı bölgelerde 39.5 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı İstanbulluları bunalttı. Taksim Meydanı'nda bazı kişiler sıcak havadan korunmak için gölgelik alanları tercih ederken, bazılarının ise Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresindeki çimlerde uyuduğu görüldü. Güneş ışınlarından bazı vatandaşlar ise şemsiye açarak korundu. Sıcak hava sokak hayvanlarını da etkiledi. Sıcaktan bulanan bir köpeğin ise gölgelik alanda uyuduğu görüldü.