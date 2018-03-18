İstanbul'da çarşamba gününe kadar...

İstanbul'da Meteoroloji'nin gün içinde uyardığı yağış bugün akşam saatlerinde başladı. İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın ise kaç gün devam edeceği merak ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Bursa, Aydın, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olarak (30-60 km/saat), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Peki İstanbul'da yağmur kaç gün devam edecek?

GÜNEŞ ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

İstanbul bu haftaya yağışlı başlayacak. Hava sıcaklıkları ortalama seyirde devam etse de salı günü gök gürültülü yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin sayfasına baktığımız zaman İstanbul'da Güneş yüzünü çarşamba günü gösterecek.

(Milliyet)