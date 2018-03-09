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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul emniyeti DEAŞ operasyonu için belirlenen birçok adrese baskın yaptı.

  • AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimi ilçelerde önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda bazı şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

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