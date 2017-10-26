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İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu

İstanbul polisi, Türk narkotik tarihinin tek seferde yapılan en büyük uyuşturucu hap operasyonuna imza attı. Baskında, 2 milyon 550 bin ecstasy hap ele geçirildi. Beş uyuşturucu kuryesinin yakalandığı operasyonda 181 kilo uyuşturucu ile 770 kilo asit ele geçirildi.

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İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balkan ülkelerinden gelecek yüklü miktarda uyuşturucu hapın ülke genelinde piyasaya sürüleceği ve doğu ülkelerinden gelen eroinin de Avrupa'ya gönderileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından 25 Ekim'de düzenlenen operasyonda, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ile Edirne ve Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 milyon 550 bin uyuşturucu hap, 56 kilogram eroin, 120 kilogram skank, 5 kilogram Afyon sakızı ve 600 gram kokain ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

MÜTHİŞ TAKİP
 
Elde edilen bilgiler üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. Uyuşturucu yüklü aracın Kapıkule'den giriş yapmasının ardından çıktığı belirlenince harekete geçen ekipler, müthiş bir takip başlattı. Narkotik Polisi uyuşturucunun alıcısını belirlemek için TIR'ı İstanbul'a kadar izledi. Uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen araç Avcılar'da bir otoparka girdi. TIR'daki kutular bir araca yüklenince polis operasyon içim düğmeye bastı.  Düzenlenen baskında 4 şüpheli gözaltına alındı.
 
EN YÜKSEK MİKTAR
 
Yapılan aramalarda kutularda piyasa değeri 90 milyon lira olan 2 milyon 550 bin hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun Türk Narkotik tarihinin en yüksek miktarı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri şüphelilerin adreslerinde de arama yaptı. İstanbul, Kırklareli ve Edirne'de yapılan aramalarda 56 kilo eroin, 120 kilo skunk esrar,  5 kilo Afyon sakızı 600 gram Kokain ve uyuşturucu yapımında kullanılan 770 kilo asit ele geçirildi.

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