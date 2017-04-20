İstanbul'da dolu sürprizi vatandaşlara zor anlar yaşattı

İstanbul'da dolu yağışı başladı. Park halindeki araçların üzeri beyaza büründü. İstanbul'da etkili olan yağışlar nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Bir anda bastıran doluya yakalanan vatandaşlar, dükkanlara ve kapalı alanlara sığındı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.