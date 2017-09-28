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İstanbul'da eş zamanlı terör operasyonu yaptı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler önceden belirlenen adreslere eş zamanlı terör operasyonu yaptı.

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Operasyona Özel Harekat polisleri de eşlik etti.

Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği adreslerden biri de Maltepe Fındıklı Mahallesi, Hancıoğlu Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 3. katındaki daireydi.

Çelik kapıyı kıran polisler evde kimsenin olmadığını belirledi.

Polis ekipleri evde yapılan aramaların ardından adresten ayrıldı.

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