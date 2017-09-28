İstanbul'da eş zamanlı terör operasyonu yaptı
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler önceden belirlenen adreslere eş zamanlı terör operasyonu yaptı.
Operasyona Özel Harekat polisleri de eşlik etti.
Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği adreslerden biri de Maltepe Fındıklı Mahallesi, Hancıoğlu Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 3. katındaki daireydi.
Çelik kapıyı kıran polisler evde kimsenin olmadığını belirledi.
Polis ekipleri evde yapılan aramaların ardından adresten ayrıldı.
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