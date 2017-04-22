İstanbul'da FETÖ operasyonu
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda adliyede görevli 4 kişi gözaltına alındı.
Organize Suçlarla ve Mücadele ekiplerince, gizli tanıkların ifadeleri doğrultusunda, İstanbul'da adliyelerde görev yapan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 3 zabıt katibi ile 1 memur gözaltına alındı.
Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesine götürüldü.
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