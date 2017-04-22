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İstanbul'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon: 42 gözaltı

İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, 42 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün tepe yönetimi ile irtibatı sağladığı ve örgüt içindeki ideolojik fikirleri ürettiği iddia edilen üst düzey 76 yöneticinin yakalanması için İstanbul merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgütün mahrem hizmetleri olarak bilinen emniyet, MİT, askeri ve diğer kamu kurumları yapılanmalarından sorumlu imamlara talimat verdiği tespit edilen şüphelilerden 42'si yakalandı.

Ayrıca, gözaltına alınan zanlılardan bazılarının örgütün aranan kişilerini "gaybubet evleri" olarak adlandırılan hücrelerde sakladıkları da ortaya çıktı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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