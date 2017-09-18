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İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu: 26 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye bağlı faaliyet gösteren yurtların ana çatı vakfı olduğu değerlendirilen Yüksek Tahsil Vakfı'nın yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 10'u yakalandı.

  • AA
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte bağlı faaliyet gösteren yurtların ana çatı vakfı olduğu değerlendirilen Yüksek Tahsil Vakfı'nda 2010-2016 yılları arasında vakıf yöneticiliği yaptığı belirlenen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmalarına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde de aramaya yapan ekipler 10 kişiyi gözaltına aldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari olan 10 şüphelinin ise yakalanmalarına yönelik çalışma devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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