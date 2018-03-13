İstanbul'da fidye operasyonu: 3 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçen Pakistan polisi, 22 Şubat'ta Esenler'de Pakistanlı Ş.E'nin (18) kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırılıp ailesinden fidye istendiğini, Ş.E'nin Suudi Arabistan'daki ağabeyinden 6 bin dolar ve Pakistan'daki ailesinden de 40 bin lirayı banka havalesiyle alan zanlıların mağduru serbest bırakmadığını ve daha fazla para istediklerini bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, Ş.E'nin İstanbul'da aynı evde aldığı Pakistanlı arkadaşı A.M.A'nın (23) ifadesine başvurdu.

Çelişkili ifadeler veren A.M.A'yı takibe alan polis, Pendik'te şüpheli kişilerle buluştuğunu belirledi. Polis ekiplerince 11 Mart'ta Pendik'teki adrese düzenlenen baskında, A.M.A, R.K. (23) ve FA. (25) gözaltına alınırken, evde bulunan Ş.E. kurtarıldı. Ş.E'nin işkence gördüğü ve vücudunda darp izleri olduğu görüldü. Şüphelilerin emniyette sorgulanması sonucu, mağdur Ş.E'nin ev arkadaşı A.M.A'nın olayı planladığı, arkadaşları R.K. ve F.A. ile birlikte Ş.E'yi kaçırıp ailesinden fidye istedikleri belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pakistan uyruklu A.M.A, R.K. ve F.A. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Pakistan polisinden teşekkür mesajı

Öte yandan, Ş.E'nin Pakistan'da polis olan bir akrabası, Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere polislerine teşekkür mesajı gönderdi. Mesajda, "Herkese iyi görevler ve vazifeler dilerim. Ülkemin kayıp bir vatandaşını kurtarmak adına gösterdiğiniz çaba ve uğraş için, bana gösterdiğiniz sabır ve saygı için, elinizden gelen yardımı esirgemediğiniz için, aynı ülkeden olmasak da beni de kendiniz gibi görüp kapılarınızı açtığınız için çok teşekkür ederim. Her ülkenin iyisi kötüsü vardır. Pakistan vatandaşlarını bu şekilde tanıtan insanımız adına sizden özür dilerim. Bizler saygısız insanlar değiliz ama içimizde ister istemez cahil insanlar bulunuyor. İnşallah bir dahakine, daha güzel bir şekilde karşılaşmak ve sizlere gerçek Pakistan insanını göstermek nasip olur." ifadeleri yer aldı.