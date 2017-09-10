İstanbul'da Gaziosmanpaşa'da kafeteryada yangın çıktı
Gaziosmanpaşa'da bir kafeteryada yangın çıktı. Kafeterya alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Gaziosmanpaşa Gençlik Parkı'nda bulunan bir kafeteryada bu sabah bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye
yangını kontrol altına aldı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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