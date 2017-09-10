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İstanbul'da Gaziosmanpaşa'da kafeteryada yangın çıktı

Gaziosmanpaşa'da bir kafeteryada yangın çıktı. Kafeterya alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

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Gaziosmanpaşa Gençlik Parkı'nda bulunan bir kafeteryada bu sabah bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye 
 
yangını kontrol altına aldı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor. 
 

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