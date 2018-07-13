İstanbul'da helikopter ve özel harekat destekli terör operasyonu düzenleniyor Son dakika haberi... İstanbul'da şafak operasyonu. İstanbul Maltepe'de helikopter ve özel harekat destekli terör operasyonu. Eş zamanlı yapılan operasyonda bir çok adrese operasyon düzenleniyor. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.