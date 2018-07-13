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İstanbul'da helikopter ve özel harekat destekli terör operasyonu düzenleniyor

Son dakika haberi... İstanbul'da şafak operasyonu. İstanbul Maltepe'de helikopter ve özel harekat destekli terör operasyonu. Eş zamanlı yapılan operasyonda bir çok adrese operasyon düzenleniyor. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe ilçesine bağlı Gülsüyu Mahellesi'nde bir çok adrese saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda arama ve gözaltı işlemleri sürüyor.

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