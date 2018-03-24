İstanbul’da kanserojen içerikli binlerce oyuncak ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, kaçakçılık suçlarına karşı operasyonlarını sıklaştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Türkiye’ye yasadışı yollarla çocuk oyuncakları sokulacağı istihbaratını aldı. İddiaya göre İ.D. adlı bir şüphelinin kaçak oyuncak getirmeyi planladığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatan kaçakçılık polisi, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından gümrük kaçağı oyuncakların Gaziosmanpaşa’da bir depoya indirileceğini tespit etti. İ.D. adlı kaçakçıyı adım adım izleyen polis, operasyon kararı aldı. Yurda kaçak yollarla sokulan oyuncaklar iki ayrı tır’dan depoya indirildiği sırada baskın yapıldı.

Kaçak oyuncaklar imha edilecek

Operasyonda 25 bin oyuncak ele geçirildi. Oyuncakların sahibi olduğu belirlenen İ.D. yapılan operasyonda gözaltına alındı. Polisin düzenlediği operasyonda ele geçirilen kaçak oyuncaklar ise ön inceleme için laboratuvara gönderildi. Ürünlerin insan sağlığına zararlı ağır metaller ve kanserojen olarak değerlendirilen boya içerdiği tespit edildi. Sağlığa zararı tespit edilen söz konusu oyuncakların imha edileceği öğrenildi.