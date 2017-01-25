İstanbul'da kar önlemi... AKOM'dan yeni açıklama

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 27 biriminin görevlilerinden oluşan ekip, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) kriz masası kurdu.

Kar yağışının başlamasıyla, belediyenin 7 bin personeli, bin 347 araç ve iş makinesiyle 9 bölgede 3 vardiya halinde görev yapacak.

Yol Bakım Daire Başkanlığı Kışla Mücadele Ekipleri, saat 15.00'ten itibaren güzergahlarında konuşlanacak, çalışmalar AKOM'dan yönetilecek.

Belediye görevlileri, ana arterlere, kavşaklara ve metrobüs duraklarına da tuz poşetleri bıraktı. İlçe belediyelerine de gerekli uyarılar yapılarak hibe tuz verildi.

Kent içinde oluşabilecek buzlanmaları 3 saat önceden haber veren acil uyarı sistemi de 43 noktada devreye alındı.

Bu arada, çeşitli nedenlerle yaşamını sokakta sürdüren 516 erkek Zeytinburnu Spor Kompleksinde, 31 kadın Kağışdağı Darülaceze'de misafir ediliyor.

Zorlu kış koşullarında sokak hayvanlarını da unutmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, belirli noktalara mama bıraktı. İhtiyaç halinde, veterinerler tarafından sokak hayvanlarına sağlık hizmeti de verilecek.

Vatandaşlar, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durum için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "0552 153 00 34" WhatsApp ihbar hattını arayabilecek.

Atatürk Havalimanı "kar"a hazır

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) ekipleri, 46 araç ve 90 personelle Atatürk Havalimanı'nda "kar" tatbikatı gerçekleştirdi.

Havalimanındaki pistlerde yapılan tatbikata, kar küreme, temizleme, buz çözücü ve buz önleyici araçlarından oluşan 46 araç ile 90 personel katıldı.

Tatbikat kapsamında araçlar ve personel pistleri gezdi, olası kar yağışında yapılacak çalışmalar gözden geçirildi.

Bu arada, havalimanında yer hizmeti veren diğer firmaların da olası yağışta DHMİ ekipleri ile koordineli çalışacağı ve geçtiğimiz günlerdeki kar yağışı sonrasında 39 araca 7 yeni araç takviye edildiği öğrenildi.

Yetkililer, kar nedeniyle olası kapanma durumunda pistlerin maksimum 30 dakikada bir açılabileceğini, uçaklara yönelik buz temizleme ve önleme çalışmalarına da hazır olunduğunu belirtti.

Yağış durumunda, 90 personelin 46 araçla 3 vardiya halinde karla mücadele edeceğini ifade eden yetkililer, aşırı kar yağışı halinde güvenlik dolayısıyla havalimanında kapasitenin düşürüleceğini kaydetti.