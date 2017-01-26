İstanbul'da kar sürüyor! İşte trafikteki durum

İstanbul'da, öğle saatlerinde duran kar yağışı akşam olmasıyla birlikte tekrar başladı. İş çıkış saatinde vatandaşlar, sağanak kar yağış altında evlerine gitmeye çalıştı.

Batı ve yüksek kesimler yer yer beyaza büründü. Park halinde duran araçların üzerinde kar birikintileri oluştu.

TRAFİK RAHAT

İstanbulluların uyarıları dikkate alarak araçlarıyla çıkmayıp toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri trafiği rahatlattı.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Trafik yoğunluk verilerine göre, iş çıkış saatleri olmasına rağmen İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'lerde görülüyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Saat 18.31 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 59 olurken ana yolların açık olduğu görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde akıcı bir yoğunluk bulunuyor.