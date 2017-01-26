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İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kar yağışı özellikle şehrin yüksek kesimlerinde ve Silivri'de etkili oluyor.

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İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinde başladı. Kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde etkisini arttırıyor. Kartal, kar yağışıyla beyaza bürünürken, belediye ekiplerinin tuzlama araçları da sürücülerin zorluk yaşamaması için yollarda çalışma yaptı. Taksim Meydanı'nda kar yağışı az da olsa etkisini gösterdi. Silivri ve çevresinde de kar yağışının etkili olduğu gözlendi.
 

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