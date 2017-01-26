Ýstanbul'da kar yaðýþý bugün ve yarýn etkili olacak

Meteoroloji Bölge Müdürlüðünden alýnan bilgiye göre, kentte devam eden kar yaðýþý, yarýn öðle saatlerinden hafifleyecek, cumartesi günü ise aralýklarla devam edecek.

Yaðýþýn, cumartesi akþama doðru etkisini yitireceði tahmin ediliyor.

Ýstanbul'da sýcaklýðýn bugün ve yarýn gece eksi 2, gündüz ise 1-2 derece dolayýnda olmasý bekleniyor. Ayrýca bugün ve yarýn kuzey yönlerden fýrtýnamsý rüzgar etkili olacak.

Bu arada, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi de kar yaðýþý nedeniyle 7 bin personel, bin 347 araç ve iþ makinesiyle, 9 bölgede 3 vardiya halinde görev yapýyor. Yol Bakým Daire Baþkanlýðý Kýþla Mücadele ekipleri de dünden itibaren belirlenen güzergahlarda konuþlandýrýldý.

Çalýþmalar, Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) oluþturulan kriz masasýndan yönetiliyor.

Kriz masasý ekipleri, merkezdeki ekranlardan tüm kenti takip ederek olasý aksaklýklara anýnda müdahale ediyor.