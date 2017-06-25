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İstanbul'da köprülerde bayram yoğunluğu

İstanbul'da bayram ziyaretleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, öğleden sonra trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

  • DHA
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 Avrupa Yakası'ndan  Anadolu yada Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına geçmek isteyen sürücüler hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü geçmek için uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldılar. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bakım çalışması nedeniyle kapatılan şeritler yoğunluğu artırdı. Köprüyü geçmek isteyen araç sürücüleri  ağır ilerleyen trafikte zor anlar yaşadı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafik yoğunluğu Avrupa yakasında Haliç Köprüsünden,  Anadolu yakasında ise Altunizade'den itibaren başlıyor.
 
 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğunluğu Alibeyköy ayrımlarına kadar uzadı. Ters istikamette ise köprü trafiği Kadıköy TEM Bağlantı yolundan başlıyor.

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