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İstanbul'da lüks araç kundaklandı

Kağıthane’de park halindeki lüks cip, maskeli 2 kişi tarafından altına yanar halde piknik tüpü konularak kundaklandı. Olayda 3 araç kullanılamaz hale geldi.

  • İHA
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İddialara göre, Kağıthane Merkez Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta akşam saat 22.15 sıralarında yüzü maskeli 2 kişi, sokak üzerinde park halindeki 34 DE 9986 plakalı lüks cipin altına yanar vaziyette piknik tüpü koydu. Olayı gören vatandaşlar aracın altındaki tüpü araçtan uzaklaştırdı. Yokuş aşağı yaklaşık 40 metre yuvarlanan piknik tüpü, sokak üzerinde bulunan iki aracın yanmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçları söndürdü. Olay cep telefonu ile görüntülenirken, alev alev yanan araçlar kullanılamaz hale geldi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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