İstanbul’da metro sabaha çalışacak
İstanbul'da metro seferlerinin sabah 06.00'ya Marmaray seferlerinin de gece 01.00'e kadar uzatıldığı açıklandı.
- İHA
İstanbul'da metro seferlerinin sabah 06.00'ya Marmaray seferlerinin de gece 01.00'e kadar uzatıldığı açıklandı.
!— İBB Halkla İlişkiler (@ibbPR) 10 Ocak 2017
Ulaşım hakkında bilgilendirme;
#ibb pic.twitter.com/EkkJzfNXVY
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