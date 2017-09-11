İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı

2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrenci servislerini sıkı bir denetime aldı. İstanbul’un dört bir yanında uygulama başlatan polis ekipleri, öğrenci servislerini tepeden tırnağa inceliyor.

Fatih ilçesi Millet Caddesi üzerinde de uygulama yapan ekipler, öğrenci servislerini tek tek durdurarak incelemede bulundu. Başlatılan denetim kapsamında servislerin güvenlik durumu ve evrakları ile sürücü üzerinde inceleme yapılıyor. Ekipler, evrak eksiği olan servis sürücülerine ceza kesti.

Fatih ilçesindeki uygulamada bir servis aracını inceleyen ekipler, oldukça ilginç olaylarla da karşılaştı. Ekipler durdurdukları bir servis aracı sürücüsünün ehliyeti olmadığını, aracın birçok evrak eksiği olduğunu belirledi. Bunun üzerine anahtarı alan ekipler, servis aracını trafikten men etti. Kendisinin tamirci olduğunu belirten sürücü, “Ben servis şoförü değilim. Tamirciyim. Arabayı sahibine götürüyordum. Mecbur kaldığım için kullandım” diyerek kendini savundu. Sürücüsün ehliyetsiz olmasının yanı sıra bir ayağının aksadığı görüldü.

Servis şoförleri ekiplerin yaptıkları incelemeden memnun olduklarını belirterek, “Herkes görevini yapıyor. Eksiğimiz varsa cezaya razı olacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız” dediler. İncelemeler için polislere teşekkür eden aileler ise “Polislerimizin görev başında olması bizi mutlu etti. Servislere ilişkin biraz çekindiğimiz noktalar vardı. İnşallah bu incelemeler devam eder” diye konuştular.