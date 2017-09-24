İstanbul'da terör operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
- DHA
Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyona özel harekat ekipleri ve polis helikopteri de destek verdi. Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
OPERASYON POLİS KAMERASINDA
TEM ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde polis ekiplerinin iş makineleri yardımıyla çelik kapıları keserek içeriye girmeleri görüldü. Terör ve İstihbarat polislerinin kültür merkezi içerisinde aramalar yapması ve bazı şüphelileri gözaltına alması görüntülere yansıdı.
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