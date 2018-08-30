Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında örgütün kırsal alanında bulunduktan sonra İstanbul'a gelen, örgüt üyelerine lojistik destek veren kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gece saatlerinde il genelinde yapılan operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 45 mermi ve örgütsel içerikli kitap, gazete ile dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´dan gururlandıran ´Zafer´ klibi

TSK´dan gururlandıran ´Zafer´ klibi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA