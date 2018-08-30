İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Gece saatlerinde il genelinde yapılan operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 45 mermi ve örgütsel içerikli kitap, gazete ile dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.